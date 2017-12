Villingen-Schwenningen Jeden Tag ein Stück Weihnachts-Vorfreude

Die Weihnachtsgeschichte handelte von einer Schneeflockenromanze, vorgetragen von Anna Muschal. Wo in den beiden letzten Jahren eine Abordnung der Stadtharmonie mit weihnachtlichen Weisen aufspielte, ließ heuer Anna-Maria Milia ihre ausdrucksvolle Stimme erklingen mit "Leise rieselt der Schnee" sowie dem "Hallelujah" von Lisa Lois.

Mit dem Ausklingen des langen Beifalls öffnete sich wie von selbst das große Türchen des Rietbunkers und die schon etwas durchgefrorenen Gäste konnten sich bei Glühwein und Kinderpunsch aufwärmen, aber auch das Rietvogelnest öffnete seine Pforten zum Weihnachtshock. Was im Spendeneimer in Form einer früheren Milcheinkaufskanne landete wird einem guten Zweck zugehen.

Weitere Informationen: Vom 1. bis 24. Dezember öffnet sich gegen 18 Uhr in Villingen jeden Tag ein Adventsfenster (Dauer: etwa 15 Minuten). Am heutigen Montag beispielsweise ist die Johanneskirche in der Gerberstraße an der Reihe. Das volle Programm gibt’s für Interessierte unter www.villingen-schwenningen.de.