Villingen-Schwenningen Jeden Abend Überraschendes

Nach einigen Jahren Pause wieder dabei ist die Historische Narrozunft, die am 7. Dezember vor der Zehntscheuer anzutreffen ist und die Nachbarschaft der Kronengasse 12, die sich im Hinterhof auf Initiative von Susanne Schneider, Bewohnerin und Mitglied des Städtischen Seniorenrates, am 12. Dezember trifft.

Auch wieder einmal mit im Boot ist das "Café Andersch", das zwar außerhalb der Stadtmauer liegt, aber auf dem Vorplatz vor der Volksbank im Benediktinerring die Mauer noch im Blick hat. Die Trommlerwieber der Glonki-Gilde sind wieder mit dabei, diesmal aber an anderer Stelle. Sie werden sich in der Niederen Straße vor Lederwaren-Hügel weihnachtlich präsentieren.

Kamen in den Anfänger der "Villinger Adventsfenster" täglich rund 20 Bürger, so können es inzwischen schon mal Zehnfach so viele werde, sagt Margot Schaumann. Besonders beliebt sind die idyllischen Hinterhöfe der Familie Sprissler in der Zinsergasse und des Architekturbüros ­Janasik in der Kanzleigasse. Im einen wird am 22. Dezember die Oldie-Band spielen, im anderen Henry Greif mit einer erneuten Überraschung aufwarten. Entgegen dem Text in der Broschüre wird am 23. Dezember der Abschluss durch das Adventsfensterteam nicht wie gewohnt auf dem Osianderplatz stattfinden, sondern vor dem Abt-Gaisser-Haus.

Wegen eines Konzertes im Franziskaner musste man kurzfristig ausweichen, erklärt Lisa Schöneck, "doch da waren die Flyer schon gedruckt". Die "Villinger Adventsfenster" beschließt wie immer der Kuhreihen in der Heiligen Nacht.