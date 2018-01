Villingen-Schwenningen Jede Karte bringt ihm Freude zurück

VS-Villingen/Gütenbach. Benny Fritschi aus Gütenbach leidet seit früher Kindheit an Duchenne, einer seltenen muskulären Erbkrankheit. Die Muskulatur schwindet im Laufe der Jahre immer mehr. Erst gibt es Probleme beim Laufen, später kann man sich nur noch im Rollstuhl fortbewegen lassen. Die Krankheit endet stets tödlich, meist im jungen Erwachsenenalter, sobald die Herz- und Atemmuskulatur abgebaut wird.

Schon oft war Benny im Krankenhaus. Jetzt befindet er sich in einer Spezialklinik in Hamburg-Altona, wie sein Vater Bernhard Fritschi im Gespräch mit unserer Zeitung berichtet. Dem Jungen wurde eine Metallstange implantiert, die den Körper aufrichtet und die Atmung verbessern soll. Die Stange wird dabei nur wenige Zentimeter an lebenswichtigen Organen vorbei in den Körper geschoben, Benny hat die gefährliche vierstündige Operation den Umständen entsprechend gut überstanden, leidet aber zeitweilig an starken Schmerzen.

Um dem Kind nahe zu sein, hat das Ehepaar Fritschi eine Unterkunft im Elternhaus des Ronald McDonald Hauses in Hamburg. Das Haus der Mc-Donalds-Kinderstiftung bietet jährlich rund 250 Familien mit schwerkranken Kindern ein Zuhause auf Zeit. Von dort ist es nicht weit bis zur Klinik. "Meine Frau verbringt fest jede Nacht am Bett von Benny", berichtet Fritschi.