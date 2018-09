Villingen-Schwenningen Jazz aus New Orleans

Im Mittelpunkt steht dabei der Jazz aus New Orleans: "Henry", heißt das Projekt, das sie in der Ursprungsstadt der Jazzmusik ins Leben rief. Dort nahm sie eine CD mit New Orleans-Jazzern auf, die nun in Europa vorgestellt wird. Dafür hat sie eine europäische Gruppe zusammen gestellt. Dazu gehören Posaunist Uli Binetsch, Jörgen Welander (Tuba) und Drummer Matthias Füchsle.

"Henry" groovt und rumpelt, pustet und schmettert vom New Orleans Jazz inspiriert. Der fulminante und legendäre "Second Line"-Schlagzeug-Groove von New Orleans trifft auf das pumpende Sousafon, das den Bassbereich bedient und den harmonischen Boden legt für feurige Improvisationen zwischen Posaune und Saxofon.

Zum Zusammenspiel mit dem Sousafon inspirierte der amerikanische Saxofonist Arthur Blythe, der in den Neunzigerjahren mit Tuba, Conga und Cello auf sich aufmerksam machte. Seit mehr als 20 Jahren steht Nicole Johänntgen nun auf der Bühne und spielt den Jazz mit Herzblut und ist mit zahlreichen recht unterschiedlichen Projekten unterwegs.