Villingen-Schwenningen Japaner lässt Gourmets schwärmen

Gäste waren von der lokalen Gastronomie, der Landesberufsschule für das Hotel- und Gaststättengewerbe in Villingen, der Deutsch-Japanischen Gesellschaft Donaueschingen, der Chuchi und anderen Feinschmeckern. Veranstalter waren Oigen, eine Gusseisen-Manufaktur in Japan und workID mit Sitz am Schäfersteig in Villingen und Betreiber des Shops Oryoki, Manufakturwaren aus Japan.

Wie kocht man mit Kochgeschirr aus Gusseisen so, dass auch kritische Feinschmecker ins Schwärmen geraten? Wer könnte das besser demonstrieren, als ein Koch und Inhaber eines Gourmet-Restaurants, der es täglich macht.

Die Herausforderung für den "Chef" Ito san, wie er von seinen Mitreisenden genannt wird, bestand darin, mit regionalen Zutaten zu kochen. Denn diese unterscheiden sich in Villingen-Schwenningen doch erheblich von den Nahrungsmitteln, die Ito san aus dem Meer, den Wäldern und von den Äckern in Iwate, im hohen Norden Japans, her kennt.