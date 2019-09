Villingen-Schwenningen Jannis Deuring startet bei RTL-Show Ninja Warrior Germany

Und dennoch hat er sein primäres Ziel erreicht und es in die Show geschafft. In der zweiten Folge der Staffel wird er also im Fernsehen zu sehen sein. Mit dabei ist im Übrigen auch Formel-1-Pilot Nico Hülkenberg, der kurzerhand den Rennoverall gegen die Sportklamotten getauscht hat.

Ob diese Vorbereitung für den angehenden Sport- und Gymnastiklehrer, der im April sein erstes Semester an der Sportschule in Stuttgart begonnen hat, ausreicht? Schafft es Jannis Deuring, die Kommentatoren und Moderatoren Frank "Buschi" Buschmann, Jan Köppen und Laura Wontorra in Ekstase zu versetzen? Am Freitag, 20.15 Uhr, gibt es auf RTL die Antworten auf diese Fragen.

In der vierten Staffel von Ninja Warrior Germany haben 56 Kandidaten die Chance auf den Einzug ins Halbfinale der Show. In sieben Vorrundenläufen können sie ihre Kraft und ihren Kampfgeist im Hindernisparcours beweisen.

Nächste Runde ist Halbfinale

Die Herausforderung besteht darin, einen Parcours mit mehreren Hindernissen, die von Staffel zu Staffel variieren, und auch in den folgenden Halbfinals und im Finale verändert werden, nicht nur fehlerfrei, sondern auch möglichst schnell zu absolvieren.

In die nächste Runde (Halbfinale) kommen die sieben schnellsten Athleten jeder Vorrunde, die den Parcours fehlerfrei meistern. Ein Hintertürchen gibt es allerdings noch: Sollten keine sieben Teilnehmer fehlerfrei durch den Parcours kommen, qualifiziert sich der- oder diejenige für die nächste Runde, der in der schnellsten Zeit am weitesten im Parcours gekommen ist.

Neu in diesem Jahr ist, dass – sollte unter allen Qualifikanten keine Frau sein – die schnellste Frau aus dem Starterfeld einen zusätzlichen Platz im Halbfinale bekommt.

Die erste Folge wurde bereits vergangenen Freitag ausgestrahlt. Hier gelang Tatjana Holz aus Spaichingen als einzige Frau der Sprung ins Halbfinale.