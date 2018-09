Villingen-Schwenningen Jams Online-Schelte gegen die Digitalisierung

Jam von der Linde hatte bekanntlich mehrfach zugesagt, am Kandidat-O-Mat teilzunehmen und sich ebenfalls den Thesen zu stellen. Wähler können mit Hilfe dieses Tools per Mausklick herausfinden, welcher der Kandidaten mit ihren eigenen Vorstellungen am ehesten überein stimmt.

Noch am Dienstagabend vergangener Woche betonte Jam von der Linde gegenüber den Mitarbeitern der Landeszentrale für politische Bildung, die Antworten bis spätestens Mittwochmorgen zu liefern. Als Grund für sein Versäumnis gab er unter anderem technische Probleme an. Seine Antworten jedoch blieb er bis zuletzt schuldig, sodass der Kandidat-O-Mat am Ende ohne Jam von der Linde realisiert wurde.

Im Nachgang jedoch meldete sich Jam von der Linde dann doch noch zu Wort: "Wir haben genug Digitalisierung", sagt der Mann im Facebook-Video, der öffentlich betonte, die jungen Wähler und Nicht-Wähler erreichen zu wollen und seinen Wahlkampf vor allem auch über Social Media im Internet betreiben zu wollen. "Das Exempel Amerika müssen wir nicht mitmachen", meinte Jam von der Linde, der Mensch solle "nicht digitalisiert sein". Andernfalls sei er nicht mehr als "ein humangenetischer Roboter".