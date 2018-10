Villingen-Schwenningen Jahrzehnte lange Treue zum Unternehmen

Wie ein roter Faden zieht sich das Interesse am Auslandsgeschäft bei Cornelia Schleicher durch ihre langjährige Firmenzugehörigkeit. Ihr Isgus-Werdegang ist geprägt von ihrer Affinität zu Fremdsprachen. Sie ist heute in der Exportabteilung tätig und in Fragen der Auftragskoordination immer eine verlässliche Ansprechpartnerin für die Isgus eigenen Tochtergesellschaften und die Vertriebspartner im europäischen Ausland.