Villingen-Schwenningen Jago Maric gibt Schülern viele Tipps

VS-Villingen (bn). 28 Jungen und Mädchen erhielten ihr Zertifikat als Nachwuchstrainer. Das vom Deutschen Fußballbund 2013 bundesweit aufgelegte und der Commerzbank unterstützte Ausbildungsprojekt fiel bei Tobias Hummler und Armin Stoll von Anfang an auf besonders fruchtbaren Boden.

Der Sportlehrer und der Lehrbeauftragte für die Fußball-AG am Romäusring-Gymnasium führten auch jetzt wieder Neuntklässler nicht nur von ihrer eigenen Schule, sondern auch dem benachbarten Hoptbühl-Gymnasium, dem Fürstenberg-Gymnasium in Donaueschingen und erstmals der Goldenbühlschule durch 40 Unterrichtseinheiten und abschließende Lehrproben.

Die Resonanz auf das Angebot, in die Welt der Fußballtrainer zu schnuppern und sich anschließend an der eigenen Schule oder in örtlichen Vereinen zu engagieren, ebbe erfreulicherweise nicht ab, sagt Hummler und er freut sich besonders darüber, dass "immer mehr Mädchen daran teilnehmen". Mit dem Trainer-Grundwissen im Kopf und dem Zertifikat in der Tasche gelte es jetzt, das eigene Profil zu entwickeln, gab Hummler den neuen Absolventen mit auf den Weg und präsentierte ihnen im Rahmen der Zertifikatsübergabe Jago Maric, Trainer des Oberligisten FC 08 Villingen. Der 39-Jährige war zwölf Jahre lang selbst Spieler und ist seit zweieinhalb Jahren als Trainer tätig. In dieser kurzen Zeit habe er aber schon die Erfahrung gemacht, dass ein guter Fußballtrainer keinen anderen kopiert, sondern seinen eigenen Weg finden muss. Mit Niederlagen umzugehen gehöre dabei ebenso zur Persönlichkeitsentwicklung wie der Erfolg.