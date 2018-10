Villingen-Schwenningen Ja zu Bürk Areal – aber nicht zu jedem Preis?

Villingen-Schwenningen (cos). Nachdem sich die Gemeinderäte in den zurückliegenden Ausschusssitzungen vor Lob für die Idee, das Museumsquartier auf dem Bürk-Areal umsetzen zu wollen, fast überschlagen haben, gab es am Mittwoch im Gemeinderat doch auch kritische Stimmen, vor allem aus der CDU. So charmant man die Idee mit dem Museumsquartier, das "der Schwenninger Seele einen Ort geben" soll, auch fand – um jeden Preis wolle man dieses nicht realisieren. Doch die Kosten, die die Realisierung bedeuten könnte, liegen noch im Dunkeln. Die mit 360 000 Euro bezifferte Summe bezieht sich lediglich auf das Konzept, für die nun mehrheitlich grünes Licht gegeben worden ist. "Es geht um eine Konzeption, wir haben keinen Baubeschluss oder sonstiges gefasst", stellte dann auch OB Rupert Kubon klar, nachdem Bernd Hezel aus Reihen der CDU bemängelt habe, dass der Beschluss mit wenig Vorausschau und Verantwortungsbewusstsein gefallen sei.