VS-Schwenningen (cos). Mehrheitlich sprach sich der Gemeinderat am Mittwoch für die Anwohnerparkplätze in der Werastraße aus. Ein Antrag der Freien Wähler, statt der geplanten 50 Prozent sogar 75 Prozent der Parkplätze als Anwohnerparkplätze auszuweisen, scheiterte. Ordnungsamtsleiter Ralf Glück versicherte, mit 50 Prozent sei das maximal Mögliche ausgeschöpft. Kontrovers wurde diskutiert, ob die von DLVH-Stadtrat Jürgen Schützinger beantragte Bürgerinformation, die tatsächlich stattfinden soll (OB Kubon: "Das hatten wir ohnehin vor."), nicht vor der Beschlussfassung hätte passieren müssen. Und auch mit einem weit verbreiteten Irrtum wurde aufgeräumt: Auch wer dort künftig am Straßenrand vor der Einfahrt zum eigenen Grundstück parke, benötige einen Parkausweis, so Glück. Parallelen zur mit Anwohnerparkplätzen extrem gut bestückten Villinger Goethestraße ließen sich nicht ziehen: Zur damaligen Zeit sei die Rechtsprechung eine andere gewesen.