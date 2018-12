Villingen-Schwenningen Ist das Klinikparkhaus eine Fehlkonstruktion?

Villingen-Schwenningen. Der spektakuläre Unfall am Klinikparkhaus im April, bei dem ein Kleinwagen die Betonbrüstung des Parkhauses komplett durchbrach und in die Tiefe stürzte, könnte längst vergessen sein. Doch wer das Klinikparkhaus nutzt, wird unweigerlich tagtäglich seit April daran erinnert: In der Parkhauswand klafft noch immer ein Loch. Rot-weiße Warnbaken, Gitter und ein rot-weißes Absperrband hindern Autofahrer daran, ihr Fahrzeug dort abzustellen. Laut Polizeimeldung hatte eine 38-jährige Autofahrerin an dem verhängnisvollen Sonntag im April Gaspedal und Bremse verwechselt und war in der Folge gegen die Parkhausbrüstung gedonnert. Diese wurde durchbrochen, das Fahrzeug stürzte mitsamt den beiden Insassen aus dem zweiten Stockwerk rund sieben Meter in die Tiefe und blieb auf dem Dach liegen. Die Polizei ging nicht von zu hoher Geschwindigkeit aus. Polizeisprecher Michael Aschenbrenner sagte damals: "Das glaube ich anhand der offiziellen Fakten eher nicht." Dass Bremse und Gaspedal verwechselt würden, komme häufig vor.

Für den Parkhausbetreiber, die Parkservice Hüfner GmbH in Stuttgart, stellte sich der Fall vollkommen anders dar. Ihrer Überzeugung nach müsse die Frau auf dem Parkdeck geradezu gerast sein, um die massive Betonbrüstung zu durchbrechen.

Ein eigener Gutachter sowie zwei Sachverständige des zuständigen Baukonzerns Züblin, der das Gebäude vor fünf Jahren errichtet hatte, waren vor Ort und seinerzeit zu dem Schluss gekommen: "Es müssen sehr große Kräfte gewirkt haben", sagt Anke Meisen­bacher von Park Service Hüfner. Die Plattenkonstruktion des Parkhauses sei auf eine Aufprallkraft von fünf Tonnen ausgelegt.