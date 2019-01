Villingen-Schwenningen Islamkritiker stellt Buch vor

VS-Villingen. Am Dienstag, 22. Januar, um 20 Uhr im Kleinen Saal des Theaters am Ring stellt er sein neuestes Werk innerhalb der Reihe "Autor im Gespräch" mit Wolfgang Niess vor. Hamed Abdel-Samad, Sohn eines sunnitischen Imams, geboren 1972 in Ägypten, hat in Kairo Englisch und Französisch studiert. Im Alter von 23 Jahren kam er nach Deutschland, studierte hier Politikwissenschaft und war an der Universität München tätig.

Schon mit seiner Autobiografie "Mein Abschied vom Himmel" sorgte er vor zehn Jahren für Furore. Sie wurde von manchen als Abrechnung mit der arabisch-islamischen Kultur und als Aufruf zur Abkehr vom Islam verstanden – und mit Morddrohungen beantwortet. Seitdem wird der Autor rund um die Uhr von einer Spezialeinheit des Landeskriminalamtes Berlin begleitet – der Preis für seine freie Meinung ist hoch.

Abdel-Samad ging es aber vor allem darum, die Widersprüche seines eigenen Lebens aufzuarbeiten. Islamistischen Terror sieht er nicht als Folge einer Umdeutung des Koran durch Fanatiker, sondern als genuinen Bestandteil der Lehre des Propheten. Das hat er 2015 in seinem Buch "Mohamed – Eine Abrechnung" unterstrichen. Für Europa ist nach seiner Überzeugung nur ein "Islam light" denkbar, der sich von der Vorstellung verabschiedet hat, die allein selig machende Religion zu sein, ein Islam ohne Scharia, Dschihad, Geschlechtertrennung und Missionierungsgebot.