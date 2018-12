Villingen-Schwenningen Isek-Projekt finanziell gefördert

VS-Schwenningen. Im Rahmen der Isek-Projekte Nummer 10, "Heimat für alle", und Nummer 12, "VS zieht an einem Strang", hat sich die Stadt für ein Förderprogramm beworben und nun den Bewilligungsbescheid für ein erstes Projekt in der Schwenninger Innenstadt bekommen. Es liegt eine Förderzusage in Höhe von 90 Prozent (9300 Euro) vor. Der Eigenanteil der Stadt in Höhe von 1700 Euro ist Teil des Projekts Bürgerbeteiligung im Isek.