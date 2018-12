Villingen-Schwenningen Isabell Bucher – die erste Frau, die das Herterhorn bläst

Isabell Bucher empfindet es als Ehre, dass sie dabei im Mittelpunkt stehen darf. Nach ­Felix Faißt, der das Herterhorn zuletzt elf Jahre lang blies und heute in Berlin lebt, ist sie die erste Frau, der diese Ehre zuteil wird. Und was sie besonders freut: Auch ihr Onkel Siegfried Heil spielte das Herterhorn – von 1965 bis 1975.

Musikalische Familie

Neben ihrem großen Bruder Matthias spielt Isabell ­Bucher im Großen Orchester Trompete – für eine Frau ein eher unübliches Instrument. "Es gibt tatsächlich nicht viele Trompeterinnen", weiß Isabell Bucher. Sie wurde in eine Musikerfamilie hineingeboren. Ihr Vater Franz spielt im Orchester Saxophon und war einige Jahre lang Vorsitzender der Stadt- und Bürgerwehrmusik. Ihre Mutter Monika ist amtierende Vorsitzende und als Querflötistin ebenfalls Teil des Orchesters. Ihr zweiter großer Bruder Christian bläst die Tuba, wenn er es schafft, aus Essen für ein Konzert nach VS zu kommen.

Isabell Bucher genoss eine musikalische Früherziehung, lernte Keyboard und schon mit acht Jahren Trompete. "Die Mädcheninstrumente wie Querflöte und Klarinette haben mich nicht interessiert", sagt sie und lacht. Ihr Weg führte sie schnurstracks über das Vororchester ins Jugendorchester und schon mit 16 half sie bei den Großen aus, bevor sie ein Jahr später offiziell aufgenommen wurde. Sechs Jahre lang genoss sie nebenbei auch Gesangsunterricht. Das kommt ihr heute zu Gute, wenn sie als Teil eines Trios bei Hochzeiten oder Geburtstagsfesten auftritt.

Grundschule in Marbach

In Marbach hat Isabell ­Bucher die Grundschule besucht, dann die St. Ursula-Schulen und 2012 am Technischen Gymnasium das Abitur gemacht. Es folgte das Studium des Bauingenieurwesens in Konstanz. Im Frühjahr hat sie ihren Master abgelegt, arbeitet inzwischen als Bauingenieurin mit dem Schwerpunkt Tiefbau in einem Villinger Ingenieurbüro und ist derzeit mit Verkehrs- und Straßenplanungen beschäftigt.

Ihre erste Arbeitsstelle habe sie sich bewusst in ihrer Heimatstadt gesucht, sagt sie, denn in die Ferne zog es sie nicht – der Musik wegen. Das Zeughaus als Probenlokal der Stadt- und Bürgerwehrmusik ist von Anfang an ihre zweite Heimat gewesen. Hier ist sie groß geworden, hier kennt sie alle und ein- bis dreimal pro Woche ist sie hier. Zurzeit, um auf dem Herterhorn zu üben, das sich so ganz anders spielt als ihre Trompete. "Es spricht anders an, das braucht viel Übung".

Duo für die Jugend

Zusammen mit Andreas ­Rosenfelder betreut Isabell Bucher außerdem die rund 40 Kinder des Vororchesters und der Jugendkapelle. Zu zweit sei man Aufsicht bei Unternehmungen, Ansprechpartner für die Eltern und rege Freizeitaktivitäten an. An einem Abend pro Woche ist Orchesterprobe.

Der nächste größere Einsatz für die Musiker ist die Fasnet. Doch zuerst will der Heilige Abend überstanden sein. Das Lampenfieber ist allerdings nicht mehr so groß wie im vergangenen Jahr – "da war ich gar nicht entspannt".

Am Abend des 24. Dezember wird es im Hause Bucher eine frühe Bescherung geben, bevor sich die ganze Familie zum "Kuhreihen" aufmacht. Zeit für weihnachtliche Hausmusik bleibt aber allemal – "das ist bei uns so, seit ich denken kann", sagt Isabell ­Bucher lächelnd.