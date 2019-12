Villingen-Schwenningen Irritationen um Wiha Panthers-Training

Villingen-Schwenningen-Weilersbach - Ein Gerücht kursiert derzeit an der Grundschule am Glöckenberg. So soll die Schule die Turnhalle nicht wie gewollt nutzen können, da die Basketball-Profis der Wiha-Panthers vormittags lange Trainingszeiten eingeräumt bekommen hätten. Was ist dran an dem Gerücht? Die Antwort lesen Sie in unserem 🌲 (Schwabo plus)-Artikel.