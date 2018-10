VS-Villingen. Das Rollmops-Theater präsentiert ab Freitag, 19. Oktober, und an weiteren Terminen "Sally – Irish-Folk trifft Theater". Paddy Tinsley, der irische Singer/Songwriter aus der Fußgängerzone, hat die Lieder geschrieben, die Rollmopsautoren die Geschichte. Zusammen ergibt das ein romantisches Theaterstück mit live gespielten und gesungenen Folk-Balladen. Das Stück spielt in Irland, 1949, nach Jahren blutiger Kämpfe ist die Insel eine unabhängige Republik. Die junge Witwe Sally lebt in einem Dorf an der Westküste. Vor zwei Jahren hatte ihr Ehemann Tom einen tödlichen Autounfall, an dem sie sich die Schuld gibt. Premiere ist am Freitag, 19. Oktober, 20 Uhr, es folgen weitere Termine, Karten und Infos unter www.Rollmops-Theater.de.