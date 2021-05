1 Die Sieben-Tages-Inzidenz ist im Schwarzwald-Baar-Kreis übers Wochenende wieder leicht gestiegen.Foto: Pixabay Foto: Schwarzwälder Bote

Das Gesundheitsamt meldete auch am Wochenende die aktuellen Corona-Zahlen. Die Sieben-Tages-Inzidenz steigt wieder leicht an auf 69,2.

Schwarzwald-Baar-Kreis. Am Sonntag, 30. Mai, wurden 9280 Fälle gemeldet, die wieder gesund sind (+55 Fälle zum Freitag). Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle liegt aktuell bei 9730 (+53 Fälle zum Vortag), die genesenen Fälle sowie 201 Todesfälle (keine Änderung zum Freitag) sind enthalten. Somit liegt die Zahl der aktuell an Covid-19 Infizierten bei 249 Personen (-12 Fälle zum Freitag). Mit Stand zum Samstag, 29. Mai, wurden 2393 Mutationsnachweise durch die Labore gemeldet. Von den aktuell 249 Infizierten sind 147 Fälle mit einer Mutation nachgewiesen. Fast ausschließlich handelt es sich um die britische Variante B1.1.7. Die Sieben-Tages-Inzidenz für den Schwarzwald-Baar-Kreis lag am Sonntag bei 69,2 (Stand Sonntag, 16 Uhr; Quelle: Landesgesundheitsamt), am Samstag betrug die Inzidenz 61,2. Das Corona-Abstrichzentrum der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) am Standort Hallerhöhe in Schwenningen im Brandenburger Ring 150 für symptomlose Personen hat über die Pfingstferien nur mittwochs geöffnet, also wieder am 2. Juni. Symptomatische Personen müssen sich an den Hausarzt wenden.