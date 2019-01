Villingen-Schwenningen Inspiration für Karriere

Die Veranstaltung richtet sich zum zehnten Mal an Studentinnen und Fachfrauen in den Natur- und Technikwissenschaften, wie beispielsweise Maschinenbau, Mathematik, Medizin- und Elektrotechnik. Sie ist eine Plattform für Austausch und Vernetzung. Das Kurs- und Rahmenprogramm vermittelt im Zeitalter der Digitalisierung aktuelle Fachkompetenzen und bietet darüber hinaus Inspiration für persönliche Karrierewege. Über 30 Fachkurse und Workshops werden in Kooperation mit der Fakultät Maschinenbau der Universität Stuttgart angeboten. Die Themen reichen von Künstlicher Intelligenz (KI), E-Mobility und Industrie 4.0 über CAD-Modellierung, MATLAB und Excel bis hin zu Aerodynamik, Computertomographie und Qualitätsmanagement. Bei erfolgreichem Besuch der Datenschutzkurse können sich die Teilnehmerinnen zur betrieblichen Datenschutzbeauftragten qualifizieren. Promotionsinformationen, Tipps für Verhandlungsführung und Selbstmarketing sowie Hinweise über Karrierechancen in der digitalen Arbeitswelt der Zukunft ergänzen das Angebot. Für viele Fachkurse können die Studierenden Credit Points nach ECTS erhalten. Die Teilnahmegebühr für Studentinnen inklusive Verpflegung in der Cafeteria beträgt günstige 40 Euro pro Halbwochenkurs und 20 Euro pro Tageskur. F

ür Berufstätige wird eine Gebühr von 240 Euro pro Halbwochenkurs und 120 Euro pro Tageskurs erhoben.

Anmeldungen sind über die Webseite www.scientifica.de möglich. Am Donnerstag, 21. Februar, findet begleitend ein Conference Day mit hochkarätigen Vorträgen statt. Dieser Tag ist kostenfrei und öffentlich zugänglich. Abends geht es als Exkursion an das Höchstleistungszentrum der Universität Stuttgart (HLRS), wo aktuelle Forschungsprojekte im Bereich Extended Reality live in einer CAVE (Mehrseitenprojektion) erlebt werden können.