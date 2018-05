Villingen-Schwenningen Inspiration für Haus und Wohnung

Von 26. Mai bis 3. Juni wird das Messegelände zum Eldorado für Heimwerker, Profis und alle, die gerne ihr Zuhause neu gestalten. In mehreren Hallen spielen Themen rund ums Modernisieren, Renovieren und Bauen eine große Rolle. Hier kommen die Besucher mit den Handwerkern ins Gespräch, die Beratung ist individuell.

Vorschläge und pfiffige Lösungen liefern die Aussteller vom Dach bis zum Keller. Das Dach neu eindecken, Mauer oder Balkon und Terrasse auffrischen? Coole Fenster-Beschattungen für sonnige Zeiten kann man verwirklichen – inklusive einem wirksamen Schutz vor lästigen Insekten. Treppenlifte erleichtern das Wohnen im Alter, alternativ geht’s platzsparend und bequem mit den senkrechten Homeliften.

Abtauchen und den Alltagsstress hinter sich lassen? Zum Anschauen und Vergleichen gibt es eine Vielzahl an Whirlpools, Swim Spas und Infrarotkabinen. Das leibliche Wohl wird kräftig gefördert, wenn man Speisen mit Freude in einer hochmodernen Küche zubereitet. Planer bieten trendige Küchen in allen Größen an.