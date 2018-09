Villingen-Schwenningen Insgesamt 21 Millionen werden investiert

Villingen-Schwenningen. Etliche Projekte für die Sanierung an Schulgebäuden sind 2018 im Gange. Manche laufen schon Monate oder sogar Jahre, andere sind bereits abgeschlossen, sagt Oxana Brunner von der Pressestelle der Stadt. An einigen Schulen werden Maßnahmen bezüglich des Brandschutzes getätigt, unter anderem an der Grundschule im Steppach, an der Friedensschule und an der Karl-Brachat-Realschule.

Am Gymnasium am Deutenberg wird schon seit geraumer Zeit eine Generalsanierung inklusive Brandschutz vorgenommen. Hinsichtlich des Brandschutzes wurde auch in der Klosterringschule gehandelt, dies findet im Rahmen eines Ausbaus zur Ganztagsschule statt.

Des Weiteren wurden an der Südstadtschule für die Erweiterung des Neubaus 1,7 Millionen Euro und für den Ausbau des Ganztagsbereich 50 000 Euro investiert. Für 360 000 Euro wurde der Fachraum des Gymnasiums am Romäusring saniert. An der Gartenschule fand ein Ausbau der ehemaligen Feuerwache zum Ganztagsbereich inklusive Brandschutz statt. Der Schulverbund am Deutenberg konnte sich über den Austausch von Böden, Jalousien und einer Sanierung des Fachraums freuen. Ebenso wurden die Außenanlagen der Goldenbühlschule saniert.