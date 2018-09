Villingen-Schwenningen Innovative Patente: Ingenieur ist ein gefragter Mann

Die Herausforderung: Das auch als "Hirnschrittmacher" bezeichnete Implantat zur Behandlung bestimmter neurologischer Erkrankungen wie zum Beispiel Parkinson ist von einer Titankapsel umgeben. Rehm erfand eine Methode, diesen "Farady’schen Käfig" mit elektromagnetischen Wellen zu durchdringen. Markus Rehm ist aufgrund seiner vielen Patente in Sachen drahtloser Energieübertragung zu einem gefragten Mann geworden. Nach der Tagungsleitung des internationalen "Wireless Power"-Kongresses wurde ihm jetzt auch der "Chair" übertragen für die Class Wireless Power auf der weltgrößten Elektronik-Fachmesse, der "Embedded World Conference 2019" im Februar in Nürnberg.

Rehm hat viele Eisen im Feuer. So hat er gerade ein Verstärker-Netzteil für das schnelle Internet mit 25 Prozent weniger Energieverlusten entwickelt. Das Gerät soll demnächst in die an den Straßenrändern stehenden DSL-Anschlusskästen eingebaut werden. Seit diesem Semester hält der Entwickler an der Hochschule Furtwangen außerdem Vorlesungen im Fach Leistungselektronik. Und dann hatte der 51-Jährige für den Marktführer der Funk- und Radargeräteherstellung noch eine "coole Idee" für die Spannungsversorgung eines neuen Funkgerätes zur Luftraumüberwachung, die er auch gerade zum Patent angemeldet hat.