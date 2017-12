Villingen-Schwenningen Innovationsmarathon bei Firma Kübler läuft

Die Firma Kübler stellte die ersten Ergebnisse ihres Innovationsmarathons vor. Vieles davon steht im Zusammenhang mit Industrie 4.0. "Es geht darum, die technologische Zukunft mit unseren Kunden, zum Beispiel aus der Antriebstechnik, gemeinsam zu gestalten. Wir wollen den Schwung jetzt nützen", so die Unternehmer. Kübler sei in diesem Zusammenhang in der Wirtschaftswoche 46/2017 als eines der 25 topinnovativsten Unternehmen des deutschen Mittelstands unter 3500 Teilnehmern gekürt worden, heißt es in einer Pressemitteilung. "Diese Auszeichnung motiviert uns, unseren Weg konsequent fortzusetzen", sagen die Unternehmer.

Das Traditionsunternehmen wuchs zu einem weltweit agierenden Unternehmen mit 480 Mitarbeitern, davon mehr als 330 in Villingen-Schwenningen. Mit Positionssensoren, zum Beispiel Drehgebern, Längenmesssystemen und Neigungsmessung sowie mit Schleifringen zur Datenübertragung in Maschinen, sei das Unternehmen in vielen Marktsegmenten weltweit erfolgreich, so in der Antriebstechnik, in Windenergieanlagen oder bei der Schlauchbeutelverpackung. Dabei ist Kübler immer ein unabhängiges Familienunternehmen geblieben und das soll auch so bleiben, betonen die Unternehmer.

Der von Kübler bezeichnete Innovationsmarathon soll dazu dienen, neue Marktchancen aufzugreifen, sodass in ein bis zwei Jahren das Unternehmen damit stark wachsen kann. Dazu hat Kübler in den vergangenen 24 Monaten seine Entwicklungsmannschaft um mehr als 30 Prozent ausgebaut. 16 Prozent aller Mitarbeiter sind im Bereich Forschung und Entwicklung tätig. Die Zusammenarbeit mit Instituten und Partnern hat Kübler zudem stark ausgebaut und im Entwicklungsprozess Lean Development eingeführt.