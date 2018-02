Schwarzwald-Baar-Kreis. Für den Kontakt mit Experten für eine bessere Lebensqualität lädt die Initiative Schlaganfall für Betroffene, Angehörige und Interessierte gleich zwei Gesprächspartner zum nächsten Treffen am 19. Februar um 14.30 Uhr ins Gesundheitsamt in VS-Villingen, Herdstraße. 4, Raum 105 im Erdgeschoss rechts, ein. Bernd King, Leiter des CompetenceCenter Hilfsmittel bei der AOK wird Details zum Unterschied zwischen Hilfs- und Heilmitteln verdeutlichen und dabei auf Fragen eingehen. Anhand des Hilfsmittelverzeichnisses erläutert er Abläufe und Genehmigungsverfahren, die für Betroffene oft besonders erklärungsbedürftig seien. "Zu den häufig an uns gestellte Fragen gehören die nach Pflegebett, Rollator, Rollstuhl oder Orthesen bei Fußhebeschwäche". Zum Thema Teilhabebedarf setzt der zweite Experte in der Runde seinen Schwerpunkt. Andreas Kriwalski von der Servicestelle für Rehabilitation (GSS) bei der Rentenversicherung mit Sitz in Villingen-Schwenningen ist Ansprechpartner für Menschen mit Behinderungen, die Unterstützung für Maßnahmen zur Wiedereingliederung benötigen.