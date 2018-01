Die Duale Hochschule lädt auf heute, 13.30 Uhr, zur Master-Informationsveranstaltung im Fachbereich Sozialwesen ein. VS-Schwenningen. Informiert wird über die dualen Master-Studiengänge im Fachbereich Sozialwesen ein. Die Veranstaltung findet in Raum 005 am Campus in der Schramberger Straße 26 statt. Die dualen Master-Programme werden durch die Professoren, Karin E. Sauer und Süleyman Gögercin vorgestellt. Anschließend besteht die Möglichkeit in einem Get-Together, spezielle Einzelthemen mit den Professoren anzusprechen. Interessierte können sich anmelden unter: www.cas.dhbw.de/info-vs-sozialwesen. Ansprechpartnerin ist Ulrike Hettich-Wittmann. Weitere Infos auf der Webseite: www.dhbw-vs.de