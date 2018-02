Villingen-Schwenningen Informiert beten und handeln ist das Motto

Schwarzwald-Baar-Kreis (ewk). Am 2. März wird wieder Weltgebetstag (WGT) gefeiert, die größte ökumenische Basisbewegung von Frauen weltweit. In der Region Schwarzwald-Baar wurde das alljährlich am ersten Freitag im März in den Gemeinden stattfindende Ereignis bereits im Rahmen einer ökumenischen Werkstatt vorbereitet. Mit dem Motto "Gottes Schöpfung ist sehr gut" greift der WGT 2018 einen Satz aus dem Schöpfungsbericht auf und fragt: Wo tragen wir alle Verantwortung für die Bewahrung der Schöpfung und wie können wir der Zerstörung der Natur und dem Raubbau entgegen wirken? Über 24 Stunden lang wandert der Weltgebetstagsgottesdienst rund um den Erdball und verbindet Frauen in mehr als 100 Ländern der Welt miteinander. Frauen aus einem der Partnerländer bereiten die Liturgie des Gottesdienstes vor und informieren über die Lebenssituation in ihrer Heimat. In diesem Jahr sind das Frauen aus Surinam, dem kleinsten Land des südamerikanischen Kontinents. Dort finden sich wie in einem Brennglas asiatische, afrikanische und europäische Kultur, tropische Flora und Fauna und unterschiedliche Weltregionen.