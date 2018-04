Schwarzwald-Baar-Kreis. Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung und Erklärung zur Organspende, was bedeutet das für mich konkret? Alles, was zu tun ist, damit der persönliche Wille berücksichtigt wird und sie nicht fremdbestimmt werden, gibt es bei einem Vortrag am Mittwoch, 2. Mai, im Hotel Hirt in Deißlingen. Beginn ist um 16:30 Weitere Informationen unter: unter www.vbe-bw.de.