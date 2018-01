Schwarzwald-Baar-Kreis. Im Rahmen der Bürgerbeteiligung im Biosphärengebiet Schwarzwald gibt es am Montag, 5. Februar, ab 18 Uhr ein themenübergreifendes Treffen aller Mitbestimmungssäulen im Kur- und Sporthaus in Häusern (Kreis Waldshut). Die Bürger können sich unter anderem zu aktuellen Projekten und Förderanträgen der Geschäftsstelle des Biosphärengebietes informieren und entscheiden, welche Handlungsfelder für sie wichtig sind, heißt es in einer Pressemitteilung des Biosphärengebiets Schwarzwald beim Regierungspräsidium Freiburg. Neben dem Bericht der Geschäftsstelle zu aktuellen Projekten und Terminen sowie Infos zu den aktuellen Förderanträgen gibt es ein Impuls-Referat zum Thema "Bürgerplattform im Biosphärengebiet Schwarzwald". Anschließend ist ein so genanntes World Café als Beteiligungsmodell vorgesehen. Bei dieser Workshop-Methode sollen Ideen und Vorschläge konkretisiert werden, die bei den Treffen 2017 von den Mitgliedern vorgebracht wurden. Um eine Anmeldung bis Freitag, 2. Februar, wird gebeten. Diese nimmt Kristin Krause unter Telefon 07673/88 94 02 43 70 oder per E-Mail an kristin.krause@rpf.bwl.de entgegen.