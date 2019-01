Villingen-Schwenningen Info zur Mittagszeit

Am kommenden Montag, 28. Januar, ist es so weit, die Hobbygärtner treffen sich um 12.30 Uhr im Restaurant Seeterrasse in der Salinenstraße 88. Wer mag, kann dort ein kleines (oder großes) Mittagessen zu sich nehmen, oder einfach nur ein Getränk bestellen, so wie beim Stammtisch am Abend auch.

Beim Stammtisch werden die LGS-Freunde auch über die geplante Vereinbarung mit der Stadt über die Pflege des Barfußpfades berichten. Auf jeden Fall werden die LGS-Freunde nur noch die leichten, einfachen Arbeiten erledigen.