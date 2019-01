Villingen-Schwenningen. Der städtische Beirat für Menschen mit Behinderung bietet ab diesem Jahr keine monatlichen Sprechstunden in den beiden großen Stadtbezirken mehr an. Die Beauftragte für Menschen mit Behinderung, Beate Bea, berät künftig Interessierte ganz individuell entsprechender ihrer Anliegen und Fragen. Termine mit ihr können jederzeit vereinbart werden, telefonisch unter 07721/82 21 80 oder per E-Mail an beate.bea@villingen-schwenningen.de.