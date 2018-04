Villingen-Schwenningen Indische Rhythmen

Odd-Meter Basslines bilden das Fundament für eine "Melodie", gesprochen in der indischen, jahrtausende alten, Rhythmussprache Konnakol. Die faszinierende und hoch anspruchsvolle Rhythmik bettet sich leichtfüßig in einen musikalischen Rahmen ein, der von Harmonien des Jazz gebildet wird und mit wundervoll einfachen Melodien verfeinert wird.

Den Kern des Projektes bilden die beiden Schlagzeuger Magnus Dauner und Karthik Mani. Karthik Mani ist Mitglied des weltweit auftretenden Karnataka College of Percussion und Sohn des legendären Mridangam-Spielers T.A.S. Mani. Während Magnus Dauner ein dreimonatiges Studium der südindischen Rhythmik bei Master T.A.S. Mani absolviert, lernen sich die beiden kennen und entwickeln das Projekt. Kai Eckhardt de Camargo ist einer der beeindruckendsten Vertreter der mehrstimmigen Slap-Technik auf dem E-Bass. Er und Torsten de Winkel, längst Vorbilder vieler jüngerer Musiker, mischten in jungen Jahren mit ebensoviel Chuzpe wie Talent die deutsche Szene auf, fanden bald Einlass in die Kreise um Santana und Journey. Beide stehen für ein aufgeklärtes, unideologisches Lustprinzip in der Musik, das erlaubt, fremden Kulturen auf Augenhöhe zu begegnen und sich gegenseitig zu inspirieren.

"Portrait in Rhythm" ist ein Aufeinandertreffen von jungen Wilden, einer Next Generation, und Musikern die mit ihren Konzerten und Aufnahmen weltweit für Aufsehen gesorgt haben. Das Konzert findet am Samstag, 28. April, ab 21 Uhr im Rahmen des Night Groove Festivals im Jazzkeller in Villingen statt.