Villingen-Schwenningen "In Zukunft erfolgreich" als Motto

Schwarzwald-Baar-Heuberg. Eingeladen sind Unternehmer aus den drei Landkreisen Rottweil, Tuttlingen und Schwarzwald-Baar-Kreis, die sich in angenehmer Atmosphäre austauschen möchten. Unter dem Motto "In Zukunft erfolgreich – was Unternehmen bewegt" öffnet das Format "Wirtschaftstag trifft BarCamp" die Bühne für alle, die etwas zu sagen oder zu fragen haben. Parallele Workshops – sogenannte "Sessions" – geben den Gästen die Freiheit, selbst zu entscheiden, womit sie sich bei der Veranstaltung intensiver beschäftigen möchten. Wer sich dafür interessiert, beim Wirtschaftstag selbst eine Session anzubieten, findet mehr Informationen unter https://wirtschaftsfoerderung-sbh.de/anmeldung-wirtschaftstag.