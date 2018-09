VS-Schwenningen. In den vergangenen Tagen, die Polizei vermutet bis zur Nacht auf Donnerstag, 30. August, sind unbekannte Täter während der Urlaubsabwesenheit der Bewohner in eine Wohnung im Waldeckweg eingebrochen. Nach dem Übersteigen eines Gartenzaunes am Ende des Waldeckweges betraten die Unbekannten ein Wohngrundstück, schlugen dort ein Fenster ein und gelangten so in eine Erdgeschosswohnung. Nach dem Absuchen sämtlicher Räume verließen die Einbrecher die Wohnung wieder. Ob sie dabei etwas erbeuten konnten, muss noch geklärt werden. Die Polizei Schwenningen hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und nimmt Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen im Bereich des Waldeckweges im fraglichen Zeitraum unter Telefon 07720/8 50 00 entgegen.