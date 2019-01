VS-Villingen. Ein 18-jähriger Mercedes-Fahrer hat am Montag gegen 6.45 Uhr auf der Wieselsbergstraße in Villingen einen entgegenkommenden Dacia übersehen. Der Mann wollte nach links in die Straße An der Schelmengaß abbiegen und kollidierte mit dem entgegenkommenden Dacia eines 42-jährigen Autofahrers. Der Sachschaden wird auf rund 9000 Euro geschätzt, teilt die Polizei mit. Der Dacia war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Autofahrer blieben unverletzt.