Villingen-Schwenningen In Weigheimer Schule wird investiert

"Auch in diesem Jahr beteiligt sich die Schule wieder an den Fredericktagen, die in den Wochen vor den Herbstferien den Kindern in diversen Projekten den Spaß am Lesen näherbringen. Am 22. November bietet die Schule ein Adventsbasteln an, in welchem Eltern während einem Vormittag die Gelegenheit haben, gemeinsam mit Schülern ein Projekt zu realisieren. "Der Lehrermangel an umliegenden Schulen geht auch an uns nicht spurlos vorbei", verweist Wolf auf die vakante Lehrerstelle in evangelischer Religion. Christiane Stöffelmaier, Gemeindereferentin der Seelsorgeeinheit Neckar-Baar, unterricht deshalb für ein weiteres Jahr das Fach Religion konfessionsübergreifend. Auf Grund des Lehrermangels unterrichtet Lehrerin Kathrin Risse ab dem neuen Schuljahr immer mittwochs an der Neckarschule in Schwenningen und fällt an diesem Tag für die Grundschule Weigheim-Mühlhausen aus.