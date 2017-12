Villingen-Schwenningen In Vollversammlung gewählt

Schwarzwald-Baar-Heuberg. Für die 23 zu vergebenden Sitze in der Wahlgruppe Industrie hatten sich 25 Kandidatinnen zur Wahl gestellt.

Die vorläufige Wahlbeteiligung in dieser Wahlgruppe liegt bei 9,2 Prozent, sie entspricht somit in etwa dem Landes- und Bundesdurchschnitt. Aufgrund fehlerhafter Stimmzettel hatte der IHK-Wahlausschuss beschlossen, die Wahlfrist für die Wahlgruppen Groß- und Einzelhandel, Kreditgewerbe und Dienstleister bis zum 20 Dezember zu verlängern. In diesen Wahlgruppen erfolgt die Auszählung am 21. Dezember. Als oberstes Entscheidungsgremium hat die Vollversammlung das Haushaltsrecht und bestimmt den wirtschaftspolitischen Kurs der IHK. Sie entscheidet über alle grundsätzlichen Angelegenheiten der gewerblichen Wirtschaft und setzt sich für Verbesserungen der Infrastruktur in der Region ein. Zudem richtet die Vollversammlung Ausschüsse ein und beruft deren Mitglieder. Für die IHK sind rund 2000 Personen ehrenamtlich tätig, vor allem in der beruflichen Ausbildung. Die Legislaturperiode der neuen Vollversammlung dauert von 2018 bis 2023.

Von der Wirtschaft für die Wahlgruppe Industrie in die Vollversammlung gewählt wurden: