Villingen-Schwenningen In Sekunden zurück in die Steinzeit

Den Stromausfall verursacht hat ein Defekt in einem Umspannwerk im Schwenninger Moos. Dazu Ulrich Stark, EnBW-Pressesprecher für die Region Süd-West: "Im Zuge von Arbeiten zur Modernisierung und Erweiterung des Umspannwerks Moos im Süden von Schwenningen, kam es zu einem Defekt im Bereich der Steuer- und Leittechnik. Diese hatte den Ausfall des Trafos zur Folge, was wiederum zum Stromausfall in großen Teilen in Schwenningen führte."