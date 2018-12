Villingen-Schwenningen In Rietheim tanzen die Mäuse

VS-Rietheim. "Diesmal sind wir ganz modern", schmunzeln die Schauspieler mit Blick auf die Bühne, auf der ein geschmackvolles Wohnzimmer eingerichtet ist. Dass es dort turbulent zugehen wird, lässt der Inhalt des Dreiakters erahnen. Der Hausherr Detlef Brösel, in jungen Jahren ein ordentlicher Draufgänger, möchte die Gunst der Stunde nutzen. Seine herrschsüchtige Ehefrau Erika muss nach einer Hüftoperation für ein paar Wochen in die Klinik. Das kommt dem Ehemann gerade recht. Zusammen mit seinem Kumpel Eberhard möchte er mal wieder so richtig auf den Putz hauen. Doch das soll ihm nicht so richtig gelingen.

In weiser Voraussicht hat die resolute Ehefrau dafür gesorgt, dass ihr Gatte von ihrer Nachbarin und zugleich der besten Freundin überwacht wird. Sie soll jeden Schritt von ihm verfolgen, was sie auch mit Freuden macht. Doch dabei wird auch sie eine Überraschung erleben.

Mehr wollten die Schauspieler nicht verraten. Wie es ausgeht, wenn die Mäuse tanzen, wenn die Katze aus dem Haus ist, können die Zuschauer selbst erleben.