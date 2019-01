VS-Villingen. In der Prinz-Eugen-Straße in Villingen wurden zwischen Sonntag und Dienstagmorgen zwei Autos aufgebrochen. Nach Polizeiangaben gelangte der Täter in beiden Fällen in eine Tiefgarage, in der sich die Fahrzeuge befanden. Anschließend schlug er mit einem Werkzeug die Beifahrerscheiben eines VW Golfs sowie eines Opel Adams ein und klaute mehrere Gegenstände aus dem Inneren der Fahrzeuge. Wer auffällige Beobachtungen im Bereich der Tiefgarage gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Nummer 07721/60 10 beim Polizeirevier Villingen zu melden.