Villingen-Schwenningen In Niederer Straße geht Ära zu Ende

VS-Villingen. Den Anfang machte der gebürtige Saarländer Fotografenmeister Carl Sauer mit seiner Frau Ida, als er nach vielen Berufsstationen 1934 in Villingen in der Niederen Straße 84, also im Hause nebenan wie heutzutage, sein Fotoatelier eröffnete und es auch über die schwierigen Kriegs- und Nachkriegsjahre hinüber rettete. Ende der 1950er-Jahre übernahm seine Tochter Adelheid mit ihrem Ehemann Rolf Schweizer den Familienbetrieb. Die Leidenschaft für das Fotografieren hatte sie von ihrem Vater geerbt und schloss nach dem Gymnasium eine Fotografenlehre an. Sie kümmerte sich in erster Linie um den Fotostudiobetrieb, ihr Mann Rolf um die Hardware und die Geschäftsführung. Mitte der 1960er Jahre erwarben sie das Eckhaus Niedere Straße 86 zum Abriss für einen Neubau eines modernen und unterkellerten Innenstadtgebäudes.

1970 hatte Foto-Sauer 16 Mitarbeiter, vor allem junge Fotografen, Laboranten sowie Bürokräfte, die das ganze Aufkommen der boomenden Fotografie-Welt für Jedermann managten, was heute fast nur noch Maschinen machen.

Die Zäsur kam 1991, als Schweizers in Ruhestand gingen, keinen Nachfolger aus der Familie hatten, und das Geschäft mit sechs Mitarbeitern an Dieter Liebig aus Kulmbach in Oberfranken verpachteten. Er machte sich als Fotografenmeister 1981 selbstständig als Franchise-Nehmer von Foto-Porst in der neueröffneten Filiale im City-Rondell in Schwenningen und übernahm 1991 das frei werdende Geschäft Foto-Sauer in Villingen.