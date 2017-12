VS-Villingen. Zwischen Dienstag und Mittwoch ist laut Polizei ein Fahrzeuglenker gegen einen Grundstückszaun eines Anwesens in der Lahrer Straße in Villingen gefahren. Der Verursacher flüchtete, ohne sich um den angerichteten Schaden an dem Zaun in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern. Die Polizei Villingen, Telefon 07721/60 10, ermittelt wegen der begangenen Unfallflucht und bittet um sachdienliche Hinweise zum Verursacher.