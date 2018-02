VS-Villingen. Bei einem Unfall am Mittwoch gegen 10 Uhr ist auf der Herdstraße ein Sachschaden von rund 10 000 Euro entstanden. Ein 75-jähriger Lenker eines VW Golf missachtete an der Kreuzung Herdstraße/Erlenstraße in der Villinger Südstadt die Vorfahrt eines von rechts kommenden Ford Ranger eines 35-jährigen Mannes. Beide Autofahrer blieben unverletzt, teilt die Polizei mit.