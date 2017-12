Villingen-Schwenningen In diesen Tagen ist Gott nah

Termine am Zweiten Weihnachtsfeiertag: In der Kirche St. Franziskus wird um 9.30 Uhr zur Eucharistiefeier in kroatischer Sprache eingeladen und um 11 Uhr in deutscher Sprache. In Mariä Himmelfahrt findet um 10 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst statt, der vom Kolpingchor musikalisch umrahmt wird.

Termine am 31. Dezember: Eine Jahresschlussfeier gibt es um 18 Uhr in Mariä Himmelfahrt an Silvester.

Termine an Neujahr: Am Neujahrstag sind alle zu Beginn des neuen Jahres um 11 Uhr zum Gottesdienst in die Kirche St. Franziskus (mit anschließendem Neujahrsempfang) eingeladen.

Termine am 5. Januar: Am Freitag, 5. Januar, gibt es einen Vorabendgottesdienst um 18 Uhr in Mariä Himmelfahrt. Zudem werden die Sternsinger in Schwenningen an diesem Tag ausgesendet. In Schwenningen gestalten die Sternsinger den Gottesdienst um 10 Uhr mit.