Villingen-Schwenningen In diesem Beruf ist kein Tag gleich

Seitz, die nach ihrer Berufseinführung Ende Oktober in Villingen begonnen hat, schloss vergangenes Jahr ihr Studium in Freiburg für Theologie (Magister) ab. Daraufhin absolvierte sie ein halbes Jahr lang einen Freiwilligendienst bei der katholischen Kirche in Island. "Im Frühjahr habe ich mich dann für die pastorale Berufseinführung in der Erzdiözese Freiburg beworben", wie die 29-Jährige berichtet. Die dreijährige praktische Ausbildung wird in einer Seelsorgeeinheit der Erzdiözese Freiburg absolviert, und so wurde sie von ihrem Ausbildungsleiter der Seelsorgeeinheit Villingen zugeteilt.

Berberich, die nach ihrem Abitur eine Zeit lang in einer Pfarrgemeinde in der Nähe von Montevideo in Uruguay gelebt hat, hat dort erlebt, dass die Kirchengemeinde nicht nur ein Ort ist, wo man zum Gottesdienst zusammen kommt. "Es war ein Ort, an dem Freud und Leid des Lebens geteilt wurden. Das hat mich fasziniert", erklärt die 30-Jährige.