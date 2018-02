Villingen-Schwenningen In die Kindergärten kommt Bewegung

Im vergangenen Sommer konnte bereits auf dem Papier der überfällige Neubau des St. Elisabeth-Kindergartens zwischen der katholischen Kirche als Bauherr und der Stadt als fast alleiniger Kostenträger (3,1 von insgesamt 3,8 Millionen Euro) besiegelt werden.

Wohnheim steht bereit

Und es scheint tatsächlich bald loszugehen: Rund um das Kolpingheim an der Mariä-Himmelfahrt-Kirche, in dessen vorderen Bereich bisher der Elisabeth-Kindergarten untergebracht war, laufen die Planungen auf Hochtouren. Wie berichtet, werden Kinder und Erzieher während der Abriss- und Neubauphase in das ehemalige Schwesternwohnheim vis-à-vis ziehen. Dieses werde von den Handwerkern derzeit hergerichtet, berichtet Pfarrer Michael Schuhmacher von der katholischen Seelsorgeeinheit Neckar-Baar. Und auch der Kindergarten bereite sich auf den Umzug vor.