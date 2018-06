Villingen-Schwenningen In der Wutachschlucht und bei Löffingen unterwegs

Die Wanderfreunde Villingen sind am Samstag, 23. Juni, und Sonntag, 24. Juni, am Rohrhardsberg unterwegs. Start ist am Samstag von 12 bis 15 Uhr und am Sonntag von 7 bis 13 Uhr. Ebenso wandert die Gruppe am Sonntag, 24. Juni in Saint-Nabor, Frankreich. Start ist von 7 bis 14 Uhr. Die Wandergruppe ist am Sonntag, 24. Juni, in Ittlingen gemeldet. Start ist von 8 bis 14 Uhr.

Die Wandergruppe des FC Pfaffenweiler ist am Samstag, 23. Juni, und Sonntag, 24. Juni, am Rohrhardsberg unterwegs. Start ist am Samstag um 12 Uhr und am Sonntag um 7 Uhr.

Die aktiven Senioren des Deutschen Alpenvereins, Sektion Schwarzwald, wandern am Mittwoch, 27. Juni, mit freiem Blick im Hochschwarzwald von Rötenbach nach Löffingen. Die Wegstrecke führt über etwa acht Kilometer (etwa drei Stunden) von Rötenbach über den Seehäueleweg und Seelbrunnenweg, vorbei am Schwimmbad und über die Ziegelhütte und Witterschneekapelle nach Löffingen. Die Kurzwanderer laufen etwa drei Kilometer (etwa zwei Stunden) von der Öle über die Witterschneekapelle nach Löfingen. Dort im Gasthaus Ochsen ist auch die Schlussrast.

Abfahrt ist um 11 Uhr am Busbahnhof Königsfeld, um 11.15 Uhr am Busbahnhof Villingen, um 11.20 Uhr an der Volksbank, um 11.25 Uhr am Hallenbad, Haltestelle Kalkofenstraße und um 11.30 Uhr an der Neuen Tonhalle. Die Rückfahrt ist um etwa 17 Uhr ab Gasthaus Ochsen in Löffingen. Der Fahrpreis beträgt elf Euro. Anmeldung ab sofort bei den Wanderführern Martha und Rudi Fleig, Telefon 07721/5 67 67.