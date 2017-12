Villingen-Schwenningen In der Welt der griechischen Götter

Von der Idee her scheinen die griechischen Götter zunächst nichts Neues zu sein, jedoch schafft es Jennifer L. Armentrout, den Leser förmlich in das Buch hineinzuziehen. Durch ihren lebendigen Schreibstil macht sie es dem Leser leicht, sich in die Figuren und die Geschichte hineinzuversetzen. Schon bei den ersten Seiten fühlt man sich wie im Film. Vor allem mit Alex aufbrausender, sturköpfiger und rebellischer Art hat es die Autorin geschafft, einen Charakter zu kreieren, der dem Leser sofort ans Herz wächst. Die Geschichte wird nie langweilig. Immer wieder stellt sich die Frage, wieso Alex Mutter sie vor drei Jahren aus dem Convenant holte. Und die Frage, ob Alex es schaffen wird, ihrer Mutter gegenüber zu treten und ihren inneren Kampf mit sich selbst zu besiegen, hält den Leser bis zum Schluss in Atem.

Aus dem Alltag in eine ganz andere Welt

Alles in allem ist Jennifer L. Armentrout der Roman sehr gut gelungen. Sie stellt eine Verbindung zum Leser her und entführt ihn aus dem Alltag in eine ganz andere Welt. Der Erste Band der Dämonentochter-Reihe legt einen guten Start hin und macht neugierig auf die folgenden Teile. Ein Must-Read!

Das Buch "Dämonentochter – verbotener Kuss" von Jennifer L. Armentrout ist im cbt-Verlag erschienen. Die Autorin des Beitrags ist Schülerin der Klasse 9d des Gymnasiums am Hoptbühl in Villingen.