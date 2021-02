Villingen-Schwenningen In der Südstadt entsteht ein Neubau

Für die Arbeiter der Seidenbude war klar, dass diese ihr Vesper "bi de Theres" im Lädele holten. Wohl oft genug beobachtet und beäugt von den Meistern der Weberei, die ihr Quartier gegenüber hatten, und man diese ihrer Position als Angestellte wegen zu gar "höher gestellten Beamten" machte.

Die Herdstraße geht namentlich zurück auf die Herdgasse, entlang derer man dereinst das Groß- und das Kleinvieh aus der Stadt zur Jungviehweide gen Pfaffenweiler trieb. Dort, wo heute junge Kaufleute unterrichtet werden und das Wirtschaftsgymnasium zum Abitur führt, lag früher die Pachtwiese des Landwirts Karl Singer, also "d‘Singer-Wies‘", der seine Landwirtschaft in den Stallungen in der Färberstraße nutzte.

Nach 1936 ging es bergauf im Mause-Lädele. Die Südstadt wurde weiter bebaut und Kaiser-Uhren errichtete ein großes Firmengebäude, heute Finanzamt, an der nahen Weiherstraße.

Zu den einst populären Villingern im Südstadtquartier gehörten de Bahn-Straub mit seiner Julia, de Doser Thed’l, Kassierer bei der Katzenmusik, und die beiden Maus-Buben, Walter, der Narrenredakteur bei der Zunft, und Erwin, ein exzellenter Häsmaler, der sein Handwerk beim "Moler Fischer" in der Badgasse lernte.