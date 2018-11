Villingen-Schwenningen In der Neckarhalle ist die Miete deutlich höher

Ab 2019 kann der Verein seine Börse zwar in der neuen Neckarhalle ausrichten, doch die dann dreifach höhere Miete zwinge dazu, nur noch ein- statt zweimal zum Tauschen und Fachsimpeln einzuladen, bedauert Vorsitzender Manfred Henschel. Angemeldet hat er dafür schon einmal den 3. November, auf die Frühjahrsveranstaltung werde man künftig verzichten müssen.

Ungeachtet dessen stieß der letzte Tauschtag des Jahres bei den Münzen-, Briefmarken- und Kartensammlern der Region auf das üblich große Interesse. Auf 18 Rahmen hatten sechs Vereinsmitglieder, darunter mit dem 85-jährigen Erwin Seyfried ein sehr aktives Mitglied, ihre Sammlungen aufbereitet. Die liebevoll hinter Glas arrangierten Objekte – von thematisch sortierten Briefmarken von Gartenschauen, Pflanzen, Wintersport, Handwerk bis hin zu deutschen Weinstädten, außerdem Mischfrankaturen, Einschreiben, Briefe aus Russland, Notgeld, Freistempel und Firmenpost eines einstigen Bad Dürrheimer Unternehmens – erzählten Geschichten und zeugten von der Sammelleidenschaft ihrer Autoren. Großes Lob erhielt der Verein von Thomas Preiß aus Eningen, Regionalleiter Süd-Württembergs im Landesverband Südwestdeutscher Briefmarkensammlervereine dafür. "So aktiv sind nur wenige Vereine in dieser Sache", sagte Preiß. Nicht wenige Sammlerfreunde interessieren sich für Ansichtskarten. Freilich auch aufgrund der Briefmarken und Stempel, häufig sind es aber die Abbildungen, die den Reiz ausmachen. Gesammelt werden zumeist Karten aus dem aktuellen Wohn- oder dem Geburtsort, weiß Henschel und verweist auf seine eigene, umfangreiche Sammlung Schwenninger Ansichtskarten. "Das ist Zeitgeschichte", sagt der Vorsitzende und zeigt eine Grußkarte vom Gesangverein Frohsinn, die zum "Fasching 1904" gedruckt wurde. Besonders lange gesucht habe er nach der "Zukunftskarte" zum Schwenninger Marktplatz, eine angesichts der aktuellen Umgestaltung besonders spannende Ansicht. Auch wie das Schwenninger Rathaus bis zum Anbau 1927 aussah, kann man alten Postkarten entnehmen. Interessant: Bis 1907 bestand die postalische Vorschrift, dass auf einer Kartenseite lediglich der Adressat und Absender stehen durften, persönliche Grußworte mussten auf der Bildseite Platz finden. In den Sammlungen befinden sich auch jungfräuliche Karten, die nie den Postweg eingeschlagen haben. "Das sind die Selfies von damals, Erinnerungsstücke vom Urlaubsort", sagt Henschel und lacht. Und dann zieht er schließlich noch eine Überraschung aus der Jackentasche: in der einen Hand hält er die gerade frisch geprägte 100-Euro-Münze, in der anderen einen Ulmer Taler von 1620. "Da liegen 400 Jahre dazwischen", sagt er.