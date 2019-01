Villingen-Schwenningen In der Kläranlage ist Fünf vor Zwölf

VS-Villingen. Schon im Mai 2018 war klar, dass in die Anlage investiert werden muss. Bei einem Ortstermin im September durften die Gemeinderäte sich die Situation vor Ort selbst anschauen und sich davon überzeugen, was getan werden muss, um das Klärwerk funktionssicher und wirtschaftlich zu machen. Doch was damit hatte man nicht gerechnet: Bei Reparaturarbeiten an einer Brauchwasserleitung wurde eine Undichtigkeit der zentralen, erdverlegten Luftleitung zu drei der vier Belebungsbecken festgestellt. Die Luftleitung ist rund 40 Jahre alt und die Reparatur mit einem schier unkalkulierbaren Risiko verbunden: Bricht sie während der Reparaturarbeiten ganz, müsste Villingen ad hoc eine sehr teure Notversorgung der Belebungsstraßen mit Druckluft herstellen. Dies war offenbar auch den Profis bewusst: Eine Fachfirma lehnte die Reparatur aufgrund der ungenauen Lage und der extremen Tiefenlage der Leitung – sie soll mindestens vier Meter tief unter der Erde verlaufen – ab.

Der Plan B

Nun soll Plan B in Kraft treten: Man will eine neue Luftleitung erstellen und unabhängig von der defekten Leitung in Betrieb nehmen. Die Sache ist dringend: Das im Durchschnitt 70 Zentimeter und in der Länge 100 Meter messende geplante Bauwerk aus Stahl soll bereits in diesem Jahr entstehen, die Ausschreibung soll noch im Frühjahr erfolgen.